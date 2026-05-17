Moto Gp Catalogna | vince Di Giannantonio dopo i gravi incidenti di Alex Marquez e Zarco

Da firenzepost.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Gran Premio della Catalogna di MotoGP, disputato il 17 maggio 2026 sul circuito di Montmeló, si sono verificati incidenti che hanno coinvolto i piloti Alex Marquez e Zarco, con conseguenti ferite di grave entità. In seguito a questi episodi, il pilota italiano Di Giannantonio si è aggiudicato la vittoria della gara. La gara è stata interrotta e successivamente ripresa dopo le operazioni di soccorso e le verifiche di sicurezza.

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BARCELLONA – Grande paura oggi, 17 maggio 2026, sul circuito del Montmeló durante il Gran Premio della Catalogna di MotoGp. La gara è stata bruscamente interrotta con la bandiera rossa a causa di un terribile incidente sul rettilineo principale che ha visto coinvolti Alex Marquez, Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Acosta, in sella alla sua KTM, ha subìto un improvviso blocco meccanico in pieno rettilineo; Marquez, che lo seguiva a forte velocità, non ha potuto fare nulla per evitarlo, colpendolo in pieno. L’impatto è stato violentissimo, con la Ducati del team Gresini che è letteralmente andata in pezzi volando via in aria. Alex Marquez, che ha avuto la peggio nel contatto, è stato prontamente soccorso dai medici direttamente sulla pista e poi portato in ospedale per ulteriori esami. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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