Moto Gp Catalogna | vince Di Giannantonio dopo i gravi incidenti di Alex Marquez e Zarco

Durante il Gran Premio della Catalogna di MotoGP, disputato il 17 maggio 2026 sul circuito di Montmeló, si sono verificati incidenti che hanno coinvolto i piloti Alex Marquez e Zarco, con conseguenti ferite di grave entità. In seguito a questi episodi, il pilota italiano Di Giannantonio si è aggiudicato la vittoria della gara. La gara è stata interrotta e successivamente ripresa dopo le operazioni di soccorso e le verifiche di sicurezza.

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