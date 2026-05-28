Mostra fotografica Urbex Eyes - non vedo che col cuore

Una sequenza di scatti dedicata alla mia passione per l’urbex, l’esplorazione di edifici abbandonati, pericolanti e spesso a rischio di crollo, nei quali il pavimento potrebbe cedere sotto i piedi e il soffitto sbriciolarsi sulla testa, dove la natura riprende possesso dei propri spazi. Veri e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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¿SERÍA UN ERROR DE CÁMARA Guardia de seguridad NO LO PODÍA CREER!!

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