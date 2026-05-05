I Grant you Refuge | una mostra fotografica che dà voce alle sofferenze del popolo palestinese

È in programma una mostra fotografica intitolata “I Grant you Refuge” che raccoglie immagini di sei fotografi dedicati alle difficoltà vissute dal popolo palestinese. L'esposizione mira a rendere visibili le sofferenze e le atrocità che si verificano in quella regione, spesso poco coperte dai media occidentali. Le foto sono state scattate in diverse occasioni e mostrano momenti di vita quotidiana e di violenza.

Tutto pronto per “I Grant you Refuge”, una mostra fotografica collettiva che si propone di dare voce evisibilità alle sofferenze e alle atrocità che il popolo palestinese sta subendo, nel silenzioassordante dei media occidentali, grazie alle straordinarie immagini fornite da sei fotografi.🔗 Leggi su Messinatoday.it “I Grant You Refuge” al Castello Svevo: immagini che chiedono pace Notizie correlate "La voce di chi non ha voce": al liceo "Ribezzo" incontro sul popolo palestineseNell’ambito dell’iniziativa di studio e di approfondimento sulla storia recente e sulla cultura del popolo palestinese sviluppata nel Liceo... Firenze, la Coop in aiuto del popolo palestinese: udienza da Leone XIVFirenze, 4 marzo 2026 - In occasione dell'udienza dedicata alle Misericordie d'Italia, Papa Leone XIV ha incontrato Unicoop Firenze, rappresentata da... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: I Grant You Refuge: mostra prorogata all’8 maggio; Mazara del Vallo, nella chiesa di San Bartolomeo la mostra I Grant You Refuge; Raffadali grida pace: aperti i due percorsi d'arte dedicati alla resistenza palestinese; Raffadali: inaugurazione di mostre ed eventi per la Palestina. 'I grant you refuge', mostra fotografi palestinesi a RavennaIl Festival delle Culture 2025 dedica dal 15 aprile al 30 giugno a Ravenna un focus sulle condizioni di vita della popolazione civile palestinese a Gaza attraverso la mostra fotografica collettiva e ... ansa.it Pigato, un sorteggio beffardo: contro Grant derby azzurro accattivante - facebook.com facebook Pigato, un sorteggio beffardo: contro Grant derby azzurro accattivante x.com