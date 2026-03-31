Un mondo che scompare a Fiorenzuola la mostra fotografica di Antonio Ferraroni

A Fiorenzuola è in corso una mostra fotografica intitolata “Un mondo che scompare” dedicata alle immagini di Antonio Ferraroni. Tra le fotografie esposte, vi sono scatti della regione della Dancalia, nell’Etiopia, nota per i frequenti scontri armati con forze vicine. La mostra presenta immagini di paesaggi e situazioni della zona, situata ai confini con Eritrea e Gibuti.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga La Dancalia, regione dell'Ethiopia ai confini con Eritrea e Gibuti, è molto tumultuosa e spesso si verificano scontri armati con altre forze. Chi si addentra in queste terre deve avere un apposito visto e deve essere scortato da guardie armate.In questa zona, abitata dal popolo Afar; nel 1975 si costituì il movimento Alf (Afar Liberation Front) con velleità indipendentiste, che solo nel 1990 raggiunse un accordo con il governo centrale di Addis Abeba.Il lago Karum, situato nell'area detta Piana del Sale, ha un’altissima concentrazione salina e anche da lì, oltre che da cave a cielo aperto, si ricava il sale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - “Un mondo che scompare”, a Fiorenzuola la mostra fotografica di Antonio Ferraroni Articoli correlati Leggi anche: Collescipoli, la mostra ‘Innamor-Arti’: “Artisti provenienti da tutte le parti del mondo” GALLERIA FOTOGRAFICA Leggi anche: Sguardi che parlano. Inaugurata a Palazzo Ducale la mostra fotografica ’Ti rivedo nei tuoi occhi’