mosca guarda ben oltre il perimetro ucraino tre segnali

Notizia in breve

Mosca ha rafforzato la presenza militare in alcune zone oltre il confine ucraino, con operazioni di ricognizione e movimenti di truppe. Sono stati segnalati voli di droni e esercitazioni vicino ai confini. Intanto, il governo russo ha dichiarato di voler aumentare la sorveglianza nei territori limitrofi. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato azioni offensive, ma le attività militari si sono intensificate nelle aree di frontiera.