Mosca guarda ben oltre il perimetro ucraino Tre segnali
Mosca ha rafforzato la presenza militare in alcune zone oltre il confine ucraino, con operazioni di ricognizione e movimenti di truppe. Sono stati segnalati voli di droni e esercitazioni vicino ai confini. Intanto, il governo russo ha dichiarato di voler aumentare la sorveglianza nei territori limitrofi. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato azioni offensive, ma le attività militari si sono intensificate nelle aree di frontiera.
Entrati nel quinto anno del conflitto ucraino, l’attenzione nostrana è ormai assorbita dall’andamento della guerra sul campo. Diventate la principale chiave di lettura del confronto tra Russia e Occidente, le informazioni verificabili sulle operazioni militari restano limitate e filtrate dalla guerra delle narrative, ormai una delle peculiarità del conflitto insieme all’uso delle armi come aiuti e dei droni come principale asset bellico. Il problema è che l’utilizzo del conflitto come filtro interpretativo generale del sistema russo distoglie l’attenzione da altre dinamiche interne che dicono molto sull’orientamento strategico di Mosca, anche sul piano militare. 🔗 Leggi su Formiche.net
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