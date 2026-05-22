Ucraina Mosca | Raid ucraino su dormitorio studenti
Un attacco ucraino ha colpito un dormitorio studentesco a Mosca, causando almeno quattro morti. L’incidente è stato confermato dalle autorità russe, senza dettagli aggiuntivi sulla dinamica dell’attacco. Nel frattempo, due negoziatori americani sono pronti a partire per Mosca, ma non sono state comunicate le motivazioni ufficiali del loro viaggio. La situazione tra Ucraina e Russia rimane tesa, con i dettagli dell’attacco ancora in fase di verifica.
Almeno 4 morti in un raid ucraino su un dormitorio studentesco a Mosca. I negoziatori americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a breve a Mosca. Si lavora a una tregua permanente. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Ucraina, Mosca: Raid ucraino su dormitorio studenti
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