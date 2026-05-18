Kiev ha condotto il più grande attacco mai realizzato contro Mosca, colpendo la capitale russa con un'operazione senza precedenti. L'attacco ha coinvolto diverse aree della città, causando danni e interruzioni nei servizi. Le autorità russe hanno confermato l'evento e stanno valutando le conseguenze di questa escalation. La dinamica dell'attacco si inserisce in un contesto di tensione crescente tra i due paesi, mentre le forze di Kiev continuano a portare avanti azioni offensive sul territorio.

Volodymyr Zelenskyj ha parlato di operazioni “assolutamente giustificate”. Lo scorso fine settimana l’Ucraina ha colpito la Russia con forza, inviando circa seicento droni carichi di esplosivi contro bersagli in quattordici regioni del paese nemico. Gli attacchi più impressionanti sono stati quelli contro Mosca, dove nonostante l’uso di potenti difese antiaeree i droni ucraini hanno colpito degli impianti industriali, come dimostrano le colonne di fumo riprese dai video amatoriali. Nella capitale russa il bilancio è di quattro morti e vari feriti. In questo modo l’Ucraina ha risposto alle centinaia di droni russi che negli ultimi giorni si sono abbattuti sulle sue città, provocando più di venti vittime. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il più grande attacco ucraino su Mosca

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Hundreds of Ukrainian Drone Attack Hits Moscow!!

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