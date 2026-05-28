Un escursionista di 69 anni di Lissone è morto ieri pomeriggio in Val Biandino, una valle laterale della Valsassina. L’uomo stava scendendo lungo un sentiero quando è caduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La zona è stata delimitata per le verifiche e le operazioni di recupero.

Introbio (Lecco), 28 maggio 2026 – Era di Lissone l'escursionista di 69 anni che ha perso la vita ieri pomeriggio mentre scendeva dalla Val Biandino, una laterale della Valsassin a, verso l'abitato di Introbio. L'uomo aveva intrapreso la via del ritorno separandosi da un amico nella zona dello Zuc di Cam. Era stato l’amico che poi, non rivedendolo, aveva lanciato l'allarme. Decine di volontari del Soccorso alpino si erano mobilitati, fino al ritrovamento del corpo, grazie anche all'impiego di sofisticate attrezzature. Alcuni giorni fa, sempre sulle montagne della provincia di Lecco, ma a Esino Lario, un altro escursionista di 62 anni, Mario Parini, del posto ma originario di Legnano (Milano), era stato trovato morto in fondo a un dirupo, dopo ore di ricerca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto in Val Biandino: l’escursionista era un 69enne di Lissone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Escursionista disperso nel Lecchese viene ritrovato morto in Val Biandino: corpo recuperato dal Soccorso alpinoUn escursionista di 69 anni disperso nel Lecchese è stato trovato morto in Val Biandino.

Tragico epilogo delle ricerche in Val Biandino: trovato senza vita il 69enne dispersoIl corpo di un uomo di 69 anni disperso in Val Biandino è stato trovato senza vita.

Temi più discussi: Tragedia in val Biandino, trovato morto l’escursionista che non aveva fatto rientro a casa; ?? Trovato morto in Val Biandino l'uomo disperso; TRAGICO EPILOGO IN VALBIANDINO: MORTO L’ESCURSIONISTA NON RIENTRATO; Tragedia in Valbiandino: escursionista disperso trovato senza vita.

Escursionista disperso nel Lecchese viene ritrovato morto in Val Biandino: corpo recuperato dal Soccorso alpinoSi tratta di un uomo di 69 anni che aveva intrapreso la via del ritorno separandosi da alcuni amici che poi, non rivedendolo, avevano lanciato l'allarme ... fanpage.it

Morto in Val Biandino: l’escursionista era un 69enne di LissoneIntrobio, l'uomo aveva intrapreso la via del ritorno separandosi da un amico nella zona dello Zuc di Cam. Era stato lui a lanciare l'allarme ... ilgiorno.it