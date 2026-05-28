Morto in Ucraina Alex Pineschi | Ucciso sul campo di battaglia con la sua unità

Alex Pineschi, 43 anni, originario di La Spezia, è morto in Ucraina durante un’operazione sul campo di battaglia con la sua unità. Era un contractor che aveva già prestato servizio nell’8° reggimento Alpini dell’Esercito. Ora, lavorava in modo indipendente e privato nel conflitto tra Russia e Ucraina. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali.

E’ morto in Ucraina Alex Pineschi, 43 anni, originario di La Spezia, contractor che aveva prestato servizio nell’8° reggimento Alpini dell’Esercito e che adesso prestava, in forma indipendente e privata, la sua opera nella guerra russo-ucraina. L’uomo sarebbe morto lo scorso 23 maggio insieme ad altre persone con cui era sul campo di battaglia. La morte sarebbe avvenuta nella zona di Liman. Qui un video di esercitazioni militari del gennaio 2026 tratto dal suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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