Unità cinofila antisabotaggio e percorso con go-kart a scuola | una lezione sul campo

Venerdì 8 maggio 2026, a Carovigno, i carabinieri della stazione locale e la polizia municipale hanno organizzato un evento con circa 200 studenti delle classi quinte di due scuole primarie. Durante la mattinata, sono state illustrate le attività dell’unità cinofila antisabotaggio attraverso dimostrazioni pratiche con cani addestrati. Inoltre, gli studenti hanno partecipato a un percorso con go-kart nel cortile scolastico, per conoscere le norme di sicurezza e il funzionamento del mezzo.

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CAROVIGNO - Nella mattinata di venerdì 8 maggio 2026, i carabinieri della stazione di Carovigno, unitamente alla polizia locale, hanno incontrato circa 200 studenti delle classi quinte degli istituti comprensivi “Nicola Brandi” e “Francesco Lanzillotti”, nell'ambito di un seminario dedicato alla.🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Polizia e unità cinofila entrano in classe: lezione agli studenti su droghe e legalitàA conferma che la polizia locale non è solo presidio del territorio, ma anche e soprattutto un'istituzione orientata alla prevenzione, che non può...