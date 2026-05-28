Un giovane di 18 anni è morto dopo tre giorni di agonia a causa di un incidente in moto avvenuto a Como. La vittima, originaria della provincia di Varese, è deceduta in seguito allo scontro verificatosi tre giorni fa. La notizia si aggiunge a un bilancio di incidenti mortali che coinvolgono giovani sulle strade della Lombardia. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota.

Cislago (Varese), 28 maggio 2026 – Continua la strage dei giovani sulle strade della Lombardia. L’ennesima, giovanissima vittima di uno schianto è originaria della provincia di Varese. È infatti spirato dopo tre giorni d’agonia, questa mattina 28 maggio, all’ospedale di Niguarda dov’era ricoverato in terapia intensiva, Nicolò Vergani. La sua giovane vita si è spezzata ad appena 18 anni, a Carbonate in provincia di Como. Drammatica la dinamica: Nicolò Vergani in sella alla sua moto si era scontrato con un'auto tra via Pasteur e via Volta, finendo per essere sbalzato contro una recinzione a bordo strada e riportando traumi giudicati fin dal primo momento molto gravi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morto dopo tre giorni di agonia il cislaghese Nicolò Vergani: lo scontro in moto a Como, la vita spezzata a 18 anni

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Wilman non ce l'ha fatta, morto dopo sei giorni di agonia il 18enne travolto in moto da un tir

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