Morto dopo tre giorni di agonia il cislaghese Nicolò Vergani | lo scontro in moto a Como la vita spezzata a 18 anni

Da quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 18 anni è morto dopo tre giorni di agonia a causa di un incidente in moto avvenuto a Como. La vittima, originaria della provincia di Varese, è deceduta in seguito allo scontro verificatosi tre giorni fa. La notizia si aggiunge a un bilancio di incidenti mortali che coinvolgono giovani sulle strade della Lombardia. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota.

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Cislago (Varese), 28 maggio 2026 – Continua la strage dei giovani sulle strade della Lombardia. L’ennesima, giovanissima vittima di uno schianto è originaria della provincia di Varese. È infatti spirato dopo tre giorni d’agonia, questa mattina 28 maggio, all’ospedale di Niguarda dov’era ricoverato in terapia intensiva, Nicolò Vergani. La sua giovane vita si è spezzata ad appena 18 anni, a Carbonate in provincia di Como. Drammatica la dinamica:  Nicolò Vergani in sella alla sua moto si era scontrato con un'auto tra via Pasteur e via Volta, finendo per essere sbalzato contro una recinzione a bordo strada e riportando traumi giudicati fin dal primo momento molto gravi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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