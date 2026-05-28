Morto dopo il lancio col parapendio la tragedia di Manuel Girtler

Notizia in breve

Un giovane di 32 anni è morto mercoledì 27 maggio in Val Ridanna dopo un incidente con il parapendio. Secondo le prime informazioni, l’uomo è precipitato durante il volo e ha perso la vita sul colpo. La notizia ha suscitato dolore e sgomento tra la comunità locale, che si è radunata vicino alla zona dell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.