Morto dopo il lancio col parapendio la tragedia di Manuel Girtler
Un giovane di 32 anni è morto mercoledì 27 maggio in Val Ridanna dopo un incidente con il parapendio. Secondo le prime informazioni, l’uomo è precipitato durante il volo e ha perso la vita sul colpo. La notizia ha suscitato dolore e sgomento tra la comunità locale, che si è radunata vicino alla zona dell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Sono ore di dolore e shock quelle che si stanno vivendo in Val di Vizze, la zona dell’Alto Adige di cui era originario il 32enne Manuel Girtler, il giovane morto ieri, mercoledì 27 maggio, a seguito della tragedia in parapendio avvenuta in Val Ridanna.Il lancio e poi il drammaManuel si trovava. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Etg - Tragico volo con il parapendio, 37enne muore sul Cornizzolo
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