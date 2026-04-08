Precipita col parapendio mentre sorvola la valle

Un uomo di 38 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre volava in parapendio sopra la valle di Ledro, ieri pomeriggio. Durante il volo, il parapendio ha subito una perdita di controllo e l’uomo è precipitato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Brutta disavventura quella vissuta nel pomeriggio di ieri, martedì 7 aprile, da un 38enne impegnato in un sorvolo in parapendio nella zona di Lenzumo, in quel di Ledro. Probabilmente a causa di alcune intense raffiche di vento, l’uomo è precipitato da un’altezza tra i 15 e i 20 metri mentre era. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Precipita col parapendio, trasportato d'urgenza a ParmaUna persona a bordo di un parapendio a motore è precipitata al suolo nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, schiantandosi nei pressi dello... Precipita col parapendio nella sede di Max Mara: videoReggio Emilia, lo schianto intorno alle 14 nel cortile della sede principale del noto marchio di moda. Etg - Tragico volo con il parapendio, 37enne muore sul Cornizzolo Temi più discussi: ? Precipita col parapendio mentre sorvola la valle: arriva l'elisoccorso, trasportato in ospedale; Parapendio precipita per il forte vento: un 38enne elitrasportato in ospedale in codice rosso (VIDEO); Precipita con il parapendio sul Tomba, grave un 43enne ucraino; Val di Ledro: precipita con il parapendio. Grave un 38enne. Parapendio precipita per il forte vento: un 38enne elitrasportato in ospedale in codice rosso (VIDEO)LEDRO. E' precipitato, forse a causa del vento, mentre stava sorvolando con il parapendio la zona di Lenzumo, all'interno del territorio comunale di Ledro. Un pilota di 38 anni è rimasto seriamente fe ... ildolomiti.it Grave incidente con il parapendio, pilota precipita su un prato: in azione i soccorsi con l'elicottero, 43enne in gravi condizioniTREVISO. Grave incidente col parapendio all'ora di pranzo di oggi, venerdì 3 marzo: un pilota è precipitato Cavaso del Tomba nel trevigiano, è in gravi condizioni. L'allarme è scattato attorno alle 14 ... ildolomiti.it Villacidro, sbalzato dalla moto precipita per 8 metri in un dirupo: grave un 22enne x.com Telespazio Messina. . CONDRO’, DONNA PRECIPITA DAL BALCONE DI CASA: TRASPORTATA IN ELISOCCORSO AL POLICLINICO DI MESSINA NOTTE MOVIMENTATA A CONDRO’ DOVE ALLE 4 UNA DONNA DI 37 ANNI E’ PRECIPITATA DAL BALCO - facebook.com facebook