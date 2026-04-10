Afrika Bambaataa, noto come uno dei pionieri del rap americano, è morto all’età di 68 anni a causa di una malattia. La sua carriera ha segnato un punto di svolta nella scena musicale, contribuendo a definire il genere e a portare il rap a un pubblico più ampio. La sua influenza si è fatta sentire nel corso degli anni, lasciando un segno duraturo nel panorama musicale.

Si è spento all’età di 68 anni, a causa di un tumore alla prostata,Afrika Bambaataa, pioniere del rap americano, uno dei più grandi maestri per chi fa questo mestiere adesso. Nella sua lunga carriera ha realizzato brani di successo, come:Zulu Nation Throwdownnel 1980,Planet Rockdel 1982 eLooking for the Perfect Beatdel 1983. Il vero grande success è statoRecklessnel 1988. Afrika Bambaataa, pseudonimo di Lance Taylor, è nato a New York il 17 aprile 1957. Ha vissuto la propria adolescenza nel Bronx dove è stato attivista dei Bronx River Projects ed ha assistito ai movimenti di liberazione dei neri. In quegli anni ha ascoltato i dischi di sua madre e ciò gli ha permesso di avvicinarsi alla musica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Afrika Bambaataa è morto a 68 anni: è stato il pioniere del rap americano

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