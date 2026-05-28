Morti sospette vaccino anti Covid a Genova scontro tra pm e giudice per il decesso di una donna gip ordina di indagare ancora
Il gip di Genova ha disposto di continuare le indagini sul decesso di una donna di 32 anni, dopo che i familiari avevano chiesto di approfondire le cause. La decisione è arrivata nonostante siano stati segnalati casi di trombosi legati al vaccino anti Covid. La disputa tra il pubblico ministero e il giudice riguarda la validità delle procedure di vaccinazione in relazione a queste morti sospette.
Scontro aperto tra il pm Giuseppe Longo e la gip Angela Nutini a palazzo di giustizia di Genova. Motivo del contendere il vaccino anti Covid 19 AstraZeneca. Per la seconda volta la giudice ha chiesto alla Procura di approfondire le indagini sulla morte di Francesca Tuscano, l’insegnante di 32 anni deceduta il 4 aprile 2021 per una trombosi cerebrale, due settimane dopo la somministrazione del vaccino. Il sostituto procuratore Giuseppe Longo aveva chiesto una prima volta l’archiviazione, sostenendo che non ci poteva essere responsabilità del personale medico sanitario che l’aveva vaccinata, ma i familiari si erano opposti chiedendo di indagare ancora. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Morte improvvisa e vaccino COVID: abbiamo i dati
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