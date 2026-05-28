morti sospette vaccino anti covid a genova scontro tra pm e giudice per il decesso di una donna gip ordina di indagare ancora

Notizia in breve

Il gip di Genova ha disposto di continuare le indagini sul decesso di una donna di 32 anni, dopo che i familiari avevano chiesto di approfondire le cause. La decisione è arrivata nonostante siano stati segnalati casi di trombosi legati al vaccino anti Covid. La disputa tra il pubblico ministero e il giudice riguarda la validità delle procedure di vaccinazione in relazione a queste morti sospette.