I fondatori di BioNTech che disegnarono il vaccino anti Covid lanciano una nuova biotech basata sull’mRNA

I fondatori di BioNTech, Özlem Türeci e Ugur Sahin, hanno annunciato la creazione di una nuova azienda biotech specializzata in tecnologie basate sull’mRNA. La società, nata dall’esperienza nel settore delle biotecnologie, si concentrerà su progetti di ricerca e sviluppo nel campo medico. L’obiettivo dichiarato è di portare avanti innovazioni legate a terapie e vaccini.

I fondatori della società biotecnologica tedesca BioNTech, Özlem Türeci e Ugur Sahin, i disegnatori del vaccino anti Covid di Pfizer, lasceranno la guida operativa dell’azienda entro la fine dell’anno per avviare una nuova iniziativa imprenditoriale dedicata allo sviluppo di tecnologie di nuova generazione basate sull’mRNA, l’Rna messaggero la cui scoperta è stata premiata con il Nobel per la Medicina nel 2023. L’annuncio è stato diffuso dalla stessa BioNTech, gruppo con sede a Magonza i n Germania, che ha spiegato come il progetto imprenditoriale dei due scienziati sarà incentrato su nuove applicazioni della piattaforma a RNA messaggero, la tecnologia diventata celebre a livello globale durante la pandemia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

