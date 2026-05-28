L’assistente personale di Matthew Perry, coinvolto nella sua dipendenza da ketamina e responsabile della somministrazione della dose che ha causato la morte, è stato condannato a tre anni e cinque mesi di carcere. La condanna segue un processo in cui si è stabilito il suo ruolo nel decesso dell’attore di ‘Friends’. La sentenza è stata emessa dopo aver riconosciuto le responsabilità dell’uomo nel caso.

Kenneth Iwamasa, l’assistente personale di Matthew Perry, che ha avuto un ruolo centrale nella discesa della star di ‘Friends’ nella dipendenza da ketamina e che gli ha somministrato la dose fatale della droga, è stato condannato a tre anni e cinque mesi di carcere. La giudice Sherilyn Peace ha pronunciato la sentenza nei confronti del sessantenne Kenneth Iwamasa presso il tribunale federale di Los Angeles. L’uomo è stato inoltre condannato a due anni di libertà vigilata e a una multa di 10.000 dollari. Si è trattato della quinta e ultima sentenza nell’ambito dell’indagine e del procedimento giudiziario, durati due anni e mezzo, avviati in seguito alla morte di Perry, avvenuta all’età di 54 anni il 28 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morte Matthew Perry, l'assistente personale condannato a 3 anni e 5 mesi

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Matthew Perry assistant sentenced to prison in overdose death case

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L’assistente personale di Matthew Perry condannato a 3 anni e 5 mesi di carcere per il suo ruolo nella morte per overdose della star di “Friends”Un assistente personale di Matthew Perry è stato condannato a tre anni e cinque mesi di carcere da un tribunale federale di Los Angeles.

Temi più discussi: Matthew Perry, condannato a 3 anni e mezzo l’assistente: gli iniettò la dose letale di chetamina; Morte di Matthew Perry, condannato anche l’assistente; Morte Matthew Perry: condannato a 3 anni e 5 mesi il suo assistente personale; Morte Matthew Perry, condannato anche l'assistente personale.

L'assistente di Matthew Perry condannato a 41 mesi per il ruolo nella morte dell'attore reddit

Matthew Perry è morto dopo una ricaduta nella dipendenza da ketamina, ora un ex produttore di Hollywood è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere. L’uomo aveva acquistato decine di flaconi poi consegnati all’assistente dell’attore. #MatthewPerry ift.tt x.com

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