L’assistente personale di Matthew Perry, coinvolto nella somministrazione della dose fatale di ketamina, è stato condannato a tre anni e cinque mesi di carcere. La sentenza arriva dopo che è stato riconosciuto responsabile di aver contribuito alla morte dell’attore. L’uomo aveva avuto un ruolo chiave nella discesa nella dipendenza di Perry, secondo le indagini. La condanna è stata emessa in seguito al processo legale avviato dopo il decesso dell’attore.

Kenneth Iwamasa, l’assistente personale di Matthew Perry, che ha avuto un ruolo centrale nella discesa della star di ‘Friends’ nella dipendenza da ketamina e che gli ha somministrato la dose fatale della droga, è stato condannato a tre anni e cinque mesi di carcere. La giudice Sherilyn Peace ha pronunciato la sentenza nei confronti del sessantenne Kenneth Iwamasa presso il tribunale federale di Los Angeles. L’uomo è stato inoltre condannato a due anni di libertà vigilata e a una multa di 10.000 dollari. Si è trattato della quinta e ultima sentenza nell’ambito dell’indagine e del procedimento giudiziario, durati due anni e mezzo, avviati in seguito alla morte di Perry, avvenuta all’età di 54 anni il 28 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morte Matthew Perry: condannato a 3 anni e 5 mesi il suo assistente personale

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Matthew Perry, condannata a 15 anni di carcere la regina della ketamina

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L'assistente di Matthew Perry condannato a 41 mesi per il ruolo nella morte dell'attore reddit

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