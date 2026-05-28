Un assistente personale di Matthew Perry è stato condannato a tre anni e cinque mesi di carcere da un tribunale federale di Los Angeles. La condanna riguarda il suo coinvolgimento nella morte per overdose dell’attore, noto per il ruolo in “Friends”. La sentenza è stata emessa mercoledì 27 maggio. L'uomo, di 60 anni, è stato giudicato colpevole di aver contribuito alla morte dell'attore attraverso il suo comportamento.

Kenneth Iwamasa, 60 anni, è stato condannato mercoledì 27 maggio da un tribunale federale di Los Angeles a tre anni e cinque mesi di reclusione per il suo ruolo nella morte per overdose di Matthew Perry, la celebre star della serie televisiva “Friends”. Iwamasa era presente accanto all’attore negli ultimi giorni della sua vita, nell’ottobre del 2023: fu lui stesso a iniettargli la dose letale di ketamina e a ritrovarlo senza vita nella vasca idromassaggio della sua abitazione. Nel corso delle indagini, l’uomo ha scelto di collaborare con la giustizia, diventando il principale testimone dell’accusa. Iwamasa è l’ultimo dei cinque imputati ad aver patteggiato la propria posizione nell’ambito del procedimento giudiziario legato alla scomparsa dell’attore, morto all’età di 54 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’assistente personale di Matthew Perry condannato a 3 anni e 5 mesi di carcere per il suo ruolo nella morte per overdose della star di “Friends”

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L'assistente personale di Matthew Perry condannato a oltre 3 anni di carcere

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Temi più discussi: L’assistente personale di Matthew Perry è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di carcere; Matthew Perry, condannato a 3 anni e mezzo l’assistente: gli iniettò la dose letale di chetamina; Morte di Matthew Perry, condannato anche l’assistente; Condannato a tre anni l'assistente personale di Matthew Perry, causò la morte dell'attore di Friends.

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