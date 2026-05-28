Un assistente di Matthew Perry è stato condannato a 41 mesi di carcere per aver iniettato ketamina all'attore. L'uomo ha ammesso di aver somministrato la sostanza, contribuendo alla sua morte. La condanna segue l'accertamento del suo ruolo nel decesso e l'ammissione di responsabilità.

La vicenda giudiziaria legata alla morte di Matthew Perry giunge a una svolta. L’ex assistente personale della star di Friends, Kenneth Iwamasa, è stato condannato a 41 mesi di carcere federale per il suo ruolo nella vicenda. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe procurato e iniettato ketamina all’attore anche nel giorno del decesso, avvenuto nell’ottobre 2023 nella casa di Perry a Los Angeles. La sentenza chiude così uno dei principali filoni dell’inchiesta federale che negli Stati Uniti ha coinvolto medici, intermediari e trafficanti di droga. Kenneth Iwamasa condannato per la morte di Matthew Perry "Gli iniettò la ketamina": cosa emerge dalle... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte Matthew Perry, l'assistente Kenneth Iwamasa condannato a 41 mesi di carcere: gli iniettò la ketamina

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Matthew Perry, condannata a 15 anni di carcere la regina della ketamina

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Morte Matthew Perry, l’assistente condannato a 3 anni: comprò 50mila dollari di ketamina e gli iniettò la dose fataleL’assistente di Matthew Perry è stato condannato a 41 mesi di reclusione, pari a circa tre anni e cinque mesi.

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Temi più discussi: Matthew Perry, condannato a 3 anni e mezzo l’assistente: gli iniettò la dose letale di chetamina; Morte di Matthew Perry, condannato anche l’assistente; Morte Matthew Perry: condannato a 3 anni e 5 mesi il suo assistente personale; Condannato l'assistente personale di Matthew Perry.

L'assistente di Matthew Perry condannato a 41 mesi per il ruolo nella morte dell'attore reddit

Matthew Perry è morto dopo una ricaduta nella dipendenza da ketamina, ora un ex produttore di Hollywood è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere. L’uomo aveva acquistato decine di flaconi poi consegnati all’assistente dell’attore. #MatthewPerry ift.tt x.com

Morte Matthew Perry, l'assistente personale condannato a 3 anni e 5 mesiKenneth Iwamasa, l’assistente personale di Matthew Perry, che ha avuto un ruolo centrale nella discesa della star di ‘Friends’ nella dipendenza da ketamina e che gli ha somministrato la dose fatale ... lapresse.it

Matthew Perry, condannato l'assistente personale per la morte dell'attoreIl Tribunale federale di Los Angeles ha condannato a tre anni e mezzo di carcere Kenneth Iwamasa, assistente personale dell'attore, per avergli somministrato ketamina causando l’overdose fatale del 28 ... tg24.sky.it