Morte Matthew Perry l' assistente Kenneth Iwamasa condannato a 41 mesi di carcere | gli iniettò la ketamina

Da virgilio.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un assistente di Matthew Perry è stato condannato a 41 mesi di carcere per aver iniettato ketamina all'attore. L'uomo ha ammesso di aver somministrato la sostanza, contribuendo alla sua morte. La condanna segue l'accertamento del suo ruolo nel decesso e l'ammissione di responsabilità.

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La vicenda giudiziaria legata alla morte di Matthew Perry giunge a una svolta. L’ex assistente personale della star di Friends, Kenneth Iwamasa, è stato condannato a 41 mesi di carcere federale per il suo ruolo nella vicenda. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe procurato e iniettato ketamina all’attore anche nel giorno del decesso, avvenuto nell’ottobre 2023 nella casa di Perry a Los Angeles. La sentenza chiude così uno dei principali filoni dell’inchiesta federale che negli Stati Uniti ha coinvolto medici, intermediari e trafficanti di droga. Kenneth Iwamasa condannato per la morte di Matthew Perry "Gli iniettò la ketamina": cosa emerge dalle... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Matthew Perry, condannata a 15 anni di carcere la regina della ketamina

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Temi più discussi: Matthew Perry, condannato a 3 anni e mezzo l’assistente: gli iniettò la dose letale di chetamina; Morte di Matthew Perry, condannato anche l’assistente; Morte Matthew Perry: condannato a 3 anni e 5 mesi il suo assistente personale; Condannato l'assistente personale di Matthew Perry.

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