Kenneth Iwamasa, l’assistente personale di Matthew Perry, è stato condannato a tre anni e cinque mesi di carcere per il ruolo centrale avuto nella morte della star di Friends. Il 60enne, che viveva con l’attore e gli somministrava quotidianamente iniezioni di ketamina senza alcuna preparazione medica, ha iniettato personalmente la dose fatale che ha ucciso Perry il 28 ottobre 2023. La ABC scrive che la giudice Sherilyn Peace Garnett della corte federale di Los Angeles oggi 27 maggio 2026 ha emesso la sentenza richiesta dai pubblici ministeri, aggiungendo anche due anni di libertà vigilata e una multa di 10.000 dollari. Si tratta della quinta e ultima condanna nell’ambito dell’inchiesta durata due anni e mezzo sulla morte dell’attore, avvenuta a 54 anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - L’assistente di Matthew Perry condannato: gli iniettò la dose letale di ketamina

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Matthew Perry's assistant sentenced in actor's ketamine death

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L'assistente di Matthew Perry condannato a 41 mesi per il ruolo nella morte dell'attore reddit

Matthew Perry è morto dopo una ricaduta nella dipendenza da ketamina, ora un ex produttore di Hollywood è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere. L’uomo aveva acquistato decine di flaconi poi consegnati all’assistente dell’attore. #MatthewPerry ift.tt x.com

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