Morte Matthew Perry l'assistente condannato a 3 anni | comprò 50mila dollari di ketamina e gli iniettò la dose fatale

L’assistente di Matthew Perry è stato condannato a 41 mesi di reclusione, pari a circa tre anni e cinque mesi. La condanna segue l’acquisto di 50.000 dollari di ketamina e l’iniezione della dose fatale che ha causato la morte dell’attore. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento legale in cui si è stabilito il coinvolgimento diretto dell’assistente nella vicenda.

L'assistente di Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, è stato condannato a 41 mesi di carcere, quindi a tre anni e cinque mesi di reclusione. Fu lui a somministrare all'attore di Friends la dose fatale di ketamina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Matthew Perry's assistant sentenced to over 3 years for role in his ketamine death

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’assistente di Matthew Perry condannato: gli iniettò la dose letale di ketamina

Matthew Perry, condannato a 3 anni e mezzo di carcere l’assistente che gli iniettò la dose letale di chetaminaL’assistente personale di Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, è stato condannato a tre anni e cinque mesi di carcere per la morte dell’attore, ex star di...

Temi più discussi: Matthew Perry, condannato a 3 anni e mezzo l’assistente: gli iniettò la dose letale di chetamina; Morte di Matthew Perry, condannato anche l’assistente; Morte Matthew Perry: condannato a 3 anni e 5 mesi il suo assistente personale; ?Matthew Perry, condannato anche l'assistente che iniettò le dosi fatali. È un idiota: in poche settimane ha speso 43mila euro in ketamina.

L'assistente di Matthew Perry condannato a 41 mesi per il ruolo nella morte dell'attore reddit

Matthew Perry è morto dopo una ricaduta nella dipendenza da ketamina, ora un ex produttore di Hollywood è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere. L’uomo aveva acquistato decine di flaconi poi consegnati all’assistente dell’attore. #MatthewPerry ift.tt x.com

Morte Matthew Perry, l’assistente condannato a 3 anni: comprò 50mila dollari di ketamina e gli iniettò la dose fataleSi aggiunge un ultimo tassello alla vicenda legale scaturita dopo la morte di Matthew Perry. In queste ore, Kenneth Iwamasa, assistente dell'attore, è stato condannato a 41 mesi di carcere, quindi ... fanpage.it

Morte Matthew Perry, condannato anche l'assistente personaleKenneth Iwamasa ha ammesso di aver somministrato all'attore la ketamina, la sostanza che ha portato all’overdose fatale del 28 ottobre 2023 ... adnkronos.com