Matthew Perry condannato a 3 anni e mezzo di carcere l’assistente che gli iniettò la dose letale di chetamina

L’assistente personale di Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, è stato condannato a tre anni e cinque mesi di carcere per la morte dell’attore, ex star di Friends. Iwamasa è stato giudicato colpevole di aver somministrato la dose di chetamina che ha portato alla morte di Perry. La sentenza è stata emessa dopo il processo che ha accertato il suo coinvolgimento nel decesso. La condanna segue le indagini sulla vicenda, avvenuta alcuni anni fa.

??L’assistente personale di Matthew Perry,?? Kenneth Iwamasa, è stato condannato a 3 anni e cinque di prigione per la morte dell’attore ex star di Friends. Perry fu ritrovato morto nella vasca da bagno della sua villa di Los Angeles il 29 ottobre 2023. Imawasa, 60 anni, confessò in seguito di aver iniettato a Perry la dose di chetamina risultatagli poi fatale: solo l’ultima di molte volte in cui gli aveva dato la sostanza. La chetamina è un potente anestetico con proprietà allucinogene, prescritto a volte per trattare depressione o altri disturbi psicologici. Oltre le soglie terapeutiche diventa un pericoloso stupefacente. Imawasa confessò di aver acquistato tramite due medici dosi di chetamina per un valore di oltre 50mila dollari nelle settimane prima della morte di Perry. 🔗 Leggi su Open.online

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Erik Fleming condannato a 2 anni e mezzo per la Fine di Matthew Perry

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