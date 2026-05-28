Kenneth Iwamasa è stato condannato a tre anni di carcere per il suo coinvolgimento nella morte dell’attore. L’accusa ha dichiarato che Iwamasa avrebbe agito in modo attivo contribuendo alla morte dell’attore, definendo il suo ruolo come quello di un “mostro” responsabile del decesso. La sentenza segue un procedimento legale in cui si è accertato il coinvolgimento dell’assistente nell’evento che ha portato alla morte dell’attore.

Kenneth Iwamasa è stato condannato a scontare tre anni di carcere per il coinvolgimento attivo nella morte di Matthew Perry. L’assistente personale ha iniettato all’attore diverse dosi di ketamina, in particolare tre somministrazioni avvenute in un lasso di tempo ravvicinato. Queste ultime sono avvenute il 28 ottobre 2023, giorno in cui Perry è deceduto per overdose. Il sessantenne, dopo aver negato inizialmente qualsivoglia coinvolgimento, ha ammesso la propria colpevolezza. Il rapporto che intercorreva tra i due, lungo anni e basato sulla fiducia, avrebbe dovuto sostenere l’attore nel mantenimento della propria sobrietà. L’assistente di Perry condannato a scontare tre anni, la responsabilità c’è. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Morte di Matthew Perry, condannato l’assistente dell’attore: «Tu sei il mostro che lo ha ucciso»

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Matthew Perry's assistant sentenced to more than 3 years in prison

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Temi più discussi: Morte di Matthew Perry, condannato anche l’assistente; Matthew Perry, condannato a 3 anni e mezzo l’assistente: gli iniettò la dose letale di chetamina; L’assistente personale di Matthew Perry è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di carcere; Condannato l'assistente personale di Matthew Perry.

Assistente di Matthew Perry condannato a 3 anni per la sua morte l.euronews.com/9mTI x.com

L'assistente di Matthew Perry condannato a 41 mesi per il ruolo nella morte dell'attore reddit

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