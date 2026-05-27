Morte Matthew Perry condannato anche l’assistente personale

Kenneth Iwamasa, assistente personale di Matthew Perry, è stato condannato a 41 mesi di reclusione, circa tre anni e cinque mesi. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento legale riguardante il suo ruolo nella vicenda legata alla morte dell’attore. La condanna è stata comunicata ufficialmente dalle autorità giudiziarie.

(Adnkronos) – Condanna a 41 mesi di reclusione (pari a 3 anni e 5 mesi) per Kenneth Iwamasa, l'assistente personale di Matthew Perry. L'uomo ha ammesso davanti al Tribunale federale di Los Angeles di aver somministrato ketamina, la sostanza che ha portato all’overdose fatale avvenuta il 28 ottobre 2023 nella casa dell’attore a Los Angeles.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Matthew Perry, condannata a 15 anni di carcere la regina della ketamina

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L'assistente di Matthew Perry condannato a 41 mesi per il ruolo nella morte dell'attore reddit

Matthew Perry è morto dopo una ricaduta nella dipendenza da ketamina, ora un ex produttore di Hollywood è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere. L’uomo aveva acquistato decine di flaconi poi consegnati all’assistente dell’attore. #MatthewPerry ift.tt x.com

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