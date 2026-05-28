Morte a Campobasso sentita un’amica di Gianni Di Vita | nella sua scuola cercavano piante di ricino

Un amico di Gianni Di Vita è stato ascoltato in merito alla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, avvenuta tra il 27 e il 28 dicembre per avvelenamento da ricina. Durante l'interrogatorio, è stato riferito che nella scuola frequentata dalla vittima si cercavano piante di ricino. Sono stati ascoltati anche il fratello di Di Ielsi e un’amica del marito.

Per la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute tra il 27 e il 28 di dicembre per avvelenamento da ricina, sono stati nuovamente sentiti il fratello di Di Ielsi e un'amica del marito, Gianni Di Vita. Nella scuola dove la donna insegna, un istituto tecnico agrario, gli investigatori avevano cercato (senza trovarle) piante di ricino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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