Sono ancora molte le incognite sulla morte di una madre di 50 anni e della sua figlia di 15 anni, avvenute in circostanze che hanno suscitato attenzione. Le indagini si stanno concentrando su una possibile relazione tra le vittime e la coltivazione di piante in una scuola della zona, con particolare attenzione alla presenza di ricino. Attualmente, non ci sono ancora elementi definitivi che chiariscano le cause del decesso.

Le incognite sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, sono ancora molte. Le indagini proseguono a 360° e hanno recentemente coinvolto una scuola della zona Le indagini sul caso della madre e figlia morte avvelenate proseguono e si allargano a diverse p.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Madre e figlia morte avvelenate, nuova pista su coltivazione piante in un scuola di Pietracalla, possibile presenza ricino

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