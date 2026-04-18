Una donna e sua figlia sono state trovate morte per avvelenamento poco prima di Natale a Pietracatella, in provincia di Campobasso. La cugina, ascoltata per oltre quattro ore, ha fornito testimonianze sulla vicenda. Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime, è risultato negativo al test per la presenza di ricina nel suo organismo. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause della tragedia.

Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne morte a ridosso di Natale a Pietracatella (Campobasso), è negativo alla ricina. Nel suo sangue non sono state rinvenute tracce del potente veleno che ha ucciso sua moglie Antonella e sua figlia Sara nei giorni a ridosso di Natale. La conferma arriva da fonti qualificate, in attesa che a breve venga depositata ufficialmente la relazione del Centro antiveleni di Pavia, con tutti i dettagli e i risultati finali degli esami che potrebbero portare all’ennesima svolta nel caso che tiene con il fiato sospeso il paese di cui l'uomo era stato anche sindaco. Si stringe, dunque, il cerchio attorno a...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Madre e figlia morte avvelenate, Gianni Di Vita negativo alla ricina. Sentita di nuovo per oltre 4 ore la cugina

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