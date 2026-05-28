Morta la regina la colonia non crolla | come si riorganizzano le vespe durante le feroci lotte per il trono

Quando la regina muore, le vespe Polistes canadensis continuano a mantenere la colonia attiva. Alcune operaie si occupano di nutrire le larve e le altre vespe, mentre un gruppo di operaie si scontra tra loro in battaglie intense per conquistare il ruolo di nuova regina. La colonia non si dissolve nonostante le lotte e la mancanza di una regina ufficiale.

Quando la regina muore, le vespe Polistes canadensis evitano il collasso grazie ad alcune operaie che nutrono la colonia mentre le altre lottano ferocemente tra loro per contendersi il trono vacante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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