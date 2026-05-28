Non potete capire, è scoppiato un vespaio. Oh, nel mondo ce ne sono tanti, umani, però mi riferivo al termine. Un vespaio è la metafora più usata per dire un gran casino incontrollato, un tutti contro tutti, una lite indistricabile come “lo gnommero” gaddiano. Sempre a proposito di vespe e vespai, ultimamente mi capita di continuo la pubblicità di sensibilizzazione di Greenpeace sul salvare le api per salvare il pianeta (e mi torna in mente George Carlin, “save the bees, save the whales, save the planet. the planet is fine, people are fucked”), a nessuno verrebbe in mente di salvare le vespe, che pure servono all’ecosistema, impollinano anche, certo, e soprattutto fanno il lavoro sporco: predano altri insetti, controllano parassiti, tengono in ordine un altro sottobosco importante della natura (per chi ama la natura, io mi escludo). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Interessante studio sulle vespe: muore la regina, scoppia la guerra civile. Ma molte salvano il vespaio lavorando

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