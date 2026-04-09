Rimini si riprende il trono | è di nuovo la regina delle spiagge italiane Battuta la concorrenza veneta

Rimini torna ad essere la località balneare più frequentata in Italia, con il maggior numero di pernottamenti rispetto alle altre mete di mare. La città ha superato la concorrenza della regione veneta, mantenendo il suo ruolo di destinazione preferita sia da turisti italiani che stranieri. La ripresa si riflette nei dati ufficiali raccolti per questa stagione, che confermano il suo predominio tra le località turistiche italiane.

Rimini, 9 aprile 2026 — Rimini si riprende il primo posto tra le località balneari italiane per numero di pernottamenti, riconfermando il suo ruolo di meta di riferimento per il turismo nazionale e internazionale. Dopo lo storico sorpasso registrato nel 2024 da Cavallino Treporti (Venezia), la città romagnola è tornata a guidare la classifica, raggiungendo nel 2025 un totale di 7.167.669 pernottamenti. Un dato in crescita rispetto ai 6.938.992 del 2024 e ai 6.749.523 del 2023, a conferma di un trend positivo che prosegue da diversi anni. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacabalneari-svolta-concessioni-s7ylhloy Il sindaco: “Rimini ha puntato su investimenti costanti”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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