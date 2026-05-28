Morsa da un Rottweiler a una festa | spariscono i soldi del risarcimento due imputati per truffa
Durante una festa in giardino a Falconara, un Rottweiler ha morso un ospite. Dopo l’incidente, i due imputati avevano promesso un risarcimento, ma i soldi sono scomparsi. La vittima ha denunciato la truffa e la vicenda è finita in tribunale.
ANCONA - La festa in giardino a Falconara finisce con il morso di un Rottweiler durante la serata. Dopo la promessa di un risarcimento immediato però la vittima si ritrova coinvolta in una vicenda finita davanti al tribunale. Due persone sono ora imputate per truffa in concorso. I fatti risalgono. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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