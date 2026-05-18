Due mosse e i soldi spariscono Italia la nuova truffa | tantissime vittime Come evitarla

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate segnalazioni di persone che vengono truffate con un metodo che prevede due passaggi: un primo contatto che sembra legittimo e un secondo che porta alla sottrazione di denaro. Le vittime, che si registrano in diverse regioni, hanno riportato perdite di somme variabili, spesso senza possibilità di recupero. Le autorità hanno suggerito di prestare attenzione a eventuali richieste di denaro e di verificare sempre la provenienza delle comunicazioni sospette.

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