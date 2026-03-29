L’affare online diventa una truffa Falso bonifico da 29mila euro i compratori spariscono con l’auto

Due persone sono state denunciate dai carabinieri di Macerata per aver effettuato un acquisto online con un bonifico falso di 29 mila euro, legato a una vendita di auto. La donna, di 27 anni, proveniente da Vigevano, e l'uomo, di 30 anni di nazionalità romena e residente ad Alfonsine, sono scomparsi con il veicolo acquistato.

Auto da 29mila acquistata con un bonifico falso, in due nei guai. I carabinieri della stazione di Macerata hanno denunciato una donna di 27 anni, originaria di Vigevano (Pavia), e un uomo di 30 anni, di nazionalità romena, residente ad Alfonsine, in provincia di Ravenna. Entrambi, già noti alle forze dell’ordine, sono ritenuti responsabili del reato di truffa in concorso. L’indagine ha preso il via dopo la denuncia presentata lo scorso 10 marzo da una donna di 54 anni, residente ad Ascoli. Qualche giorno prima, il figlio della vittima aveva pubblicato su un portale online l’annuncio per la vendita dell’auto della madre. Contattato dalla 27enne di Vigevano, il giovane aveva pattuito il prezzo di 29mila euro, da corrispondere tramite bonifico bancario istantaneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’affare online diventa una truffa. Falso bonifico da 29mila euro, i compratori spariscono con l’auto Articoli correlati Auto da 29mila euro acquistata con un bonifico "fantasma"Macerata, 28 marzo 2026 – Auto da 29mila euro acquistata con un bonifico “fantasma”. Truffa da 33mila: auto di lusso portata via con bonifico falso, incastrati dal GPSUn colpo che sembrava perfetto, ma che si è rapidamente trasformato in un flop per due truffatori.