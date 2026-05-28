Morning News con Dario Maltese torna su Canale 5 | da quando in tv

Morning News con Dario Maltese ritorna su Canale 5. A partire da giugno, il palinsesto di Mediaset subirà modifiche. La stagione di Mattino Cinque con Federica Panicucci e Francesco Vecchi si concluderà venerdì 29 maggio. Dario Maltese riprenderà la conduzione del notiziario mattutino sulla stessa rete. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sul nuovo palinsesto o su eventuali variazioni di orario.

A giugno cambia il palinsesto di Mediaset. Infatti, venerdì 29 maggio termina la stagione di Mattino Cinque con Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Al loro posto, dal 1° giugno, torna Morning News con Dario Maltese. Ecco tutte le informazioni da sapere sul ritorno del programma estivo di Canale 5. Morning News con Dario Maltese torna su Canale 5: ecco cosa sapere. Dopo l’edizione di Mattino Cinque con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che saluteranno gli spettatori venerdì 29 maggio, ci sarà spazio per un grande ritorno, ormai tanto atteso dal pubblico della rete. Infatti, a fare compagnia ai telespettatori durante tutto il periodo estivo, ci sarà ancora una volta Dario Maltese. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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