Megan Montaner riprende il suo ruolo in una nuova serie spagnola trasmessa su Canale 5, destinata a un pubblico di appassionati di fiction. La produzione, di cui si conoscono dettagli sulla trama, vede l’attrice protagonista in un progetto che si inserisce nel palinsesto della rete. La serie sarà visibile prossimamente, senza ancora una data di partenza ufficiale.

Megan Montaner torna su Canale 5 con una nuova produzione destinata al pubblico delle fiction. L’attrice, diventata popolare in Italia grazie al ruolo di Pepa ne Il Segreto, è infatti protagonista di Entre Tierras, adattamento iberico della serie La Sposa, andata in onda su Rai 1 nel 2022 con Serena Rossi. Il progetto, che arriverà nei prossimi mesi anche se Mediaset non ha ancora svelato la data d’inizio, ripropone una storia al femminile ambientata nel passato, in cui sacrificio e determinazione diventano strumenti di riscatto sociale. Al centro del racconto, una donna pronta a rinunciare a sé stessa pur di garantire un futuro alla propria famiglia, in un contesto segnato da difficoltà economiche e rigidità sociali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Megan Montaner torna su Canale 5 con una nuova serie tv spagnola

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Tutto quello che riguarda Megan Montaner

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Su Canale 5 torna in Megan Montaner, l’indimenticata Pepa de Il Segreto. La vedremo protagonista di “Entre Tierras”, la serie già disponibile su Netflix, che arriva in chiaro con 10 puntate. #Canale5 #MeganMontaner #IlSegreto #EntreTierras #SerieT x.com