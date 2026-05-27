Mattino Cinque finisce arriva Dario Maltese con Morning News | Racconterò Garlasco senza sensazionalismi

Venerdì 29 maggio si conclude la trasmissione Mattino Cinque su Canale5. A partire da lunedì 1 giugno, al suo posto va in onda Morning News con Dario Maltese, che ha annunciato di voler raccontare le notizie di Garlasco senza sensazionalismi. La nuova programmazione sostituisce quella condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Cambia il palinsesto di Canale5. Venerdì 29 maggio giunge al termine Mattino Cinque. Da lunedì 1 giugno, al posto di Federica Panicucci e Francesco Vecchi arriva Dario Maltese con Morning News. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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