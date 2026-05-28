La Nasa ha annunciato piani e appalti per la costruzione di una base abitabile sulla Luna entro il 2036. L’ente spaziale ha avviato una serie di contratti per lo sviluppo di infrastrutture e tecnologie necessarie a supportare attività umane permanenti sul satellite. Le risorse destinate a questo progetto sono state allocate nel bilancio attuale, con obiettivi di realizzazione a medio termine. L’annuncio arriva in concomitanza con altre iniziative di collaborazione con partner commerciali e internazionali.

Il ritorno dell’essere umano sulla Luna si fa sempre più vicino. Dalla sede centrale di Washington, l’amministratore della Nasa, Jared Isaacman, ha presentato al mondo il programma Moon Base: un piano da 30 miliardi di dollari per stabilire una presenza umana permanente al polo sud della Luna entro il 2036. “Questa volta l’obiettivo non è piantare bandiere e lasciare impronte”, ha dichiarato. “Questa volta l’obiettivo è restare”. Con circa un miliardo di dollari già stanziati e quattro tra le aziende spaziali più attive nel mercato americano, Washington alza l’asticella e lancia ufficialmente la sua sfida a Pechino. Ma, nel frattempo, il gap militare spaziale col Dragone rischia di accentuarsi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Moon base, la Nasa annuncia piani e appalti per abitare la Luna entro il 2036

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NASA announces plan to build base on the moon

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