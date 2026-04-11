La NASA ha appena regalato al mondo una nuova espressione destinata a entrare nel vocabolario comune: moon joy. Durante la missione Artemis II, l’agenzia spaziale americana ha iniziato a utilizzare questa frase sui propri canali social per descrivere un sentimento molto specifico e universale allo stesso tempo. La definizione ufficiale, pubblicata sull’account X della NASA, recita: “ La sensazione di intensa felicità ed eccitazione che arriva solamente da una missione verso la Luna “. Una definizione che cattura perfettamente ciò che gli astronauti Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman e Victor Glover hanno sperimentato durante il loro avvicinamento al satellite naturale terrestre. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Moon joy”, la parola inventata dalla NASA che sta facendo sentire tutti un po’ più felici guardando la Luna

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Si parla di: Moments of Moon joy: la Nasa pubblica il video con gli attimi più felici della missione Artemis II; Artemis II, NASA svela nuove immagini: tramonti terrestri ed eclissi viste dalla Luna.