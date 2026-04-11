Non lasceremo mai più la Luna | i piani della Nasa dopo il successo di Artemis II per costruire una base permanente

Dopo il successo della missione Artemis II, i piani della Nasa prevedono la creazione di una base permanente sulla Luna. Gli astronauti coinvolti nel volo di prova sono tornati sulla Terra, segnando un nuovo passo nella corsa allo spazio. La missione ha rappresentato il primo viaggio con equipaggio verso il satellite naturale in oltre cinquant'anni. La Nasa annuncia ora obiettivi a lungo termine per stabilire una presenza stabile sulla superficie lunare.

I primi astronauti ad aver viaggiato verso la Luna in oltre mezzo secolo sono tornati sulla Terra dopo una missione da record a bordo del volo di prova Artemis II della Nasa. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen sono ammarati al largo della costa di San Diego, completando un viaggio di quasi dieci giorni che li ha portati a 252.756 miglia da casa, alla massima distanza dalla Terra mai raggiunta. (NASA FOTO) – Notizie.com “Artemis II ha dimostrato straordinaria abilità, coraggio e dedizione, con l’equipaggio che ha spinto Orion, l’Sls (Space launch system) e l’esplorazione umana oltre ogni limite. 🔗 Leggi su Notizie.com

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