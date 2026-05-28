Nella provincia di Monza e della Brianza, il settore industriale ha registrato una diminuzione di migliaia di unità, mentre l’artigianato ha mantenuto un livello stabile. I dati indicano che alcuni comparti industriali sono più colpiti dai dazi internazionali, con rischi di estinzione o ridimensionamento. Non ci sono state variazioni significative nel numero di imprese artigiane, che continuano a operare senza grandi cambiamenti.

? Domande chiave Perché l'industria locale perde migliaia di unità mentre l'artigianato resiste?. Quali settori produttivi rischiano l'estinzione a causa dei nuovi dazi internazionali?. Come stanno influenzando le imprese straniere il ricambio economico della provincia?. Chi sono i nuovi imprenditori che stanno guidando la crescita del territorio?.? In Breve Imprese industriali scese a 7.550 unità con calo del 15% rispetto al 2019.. Imprese guidate da donne sono 12.480 pari al 19,8% del totale locale.. Imprese con titolari stranieri cresciute del 13,5% arrivando a 8.500 nel 2025.. Giovani sotto i 35 anni gestiscono il 9,1% delle aziende del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza e Brianza: l’industria frena, ma l’artigianato tiene il passo

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