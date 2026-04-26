Sciopero nell' industria | anche i lavoratori di Monza e Brianza incrociano le braccia

Nella giornata di lunedì 27 aprile, i lavoratori del settore industriale di Monza e Brianza hanno deciso di incrociare le braccia per due ore, in occasione di uno sciopero proclamato da Usb lavoro privato settore industria. La mobilitazione ha coinvolto diverse aziende del territorio e si inserisce in una più vasta azione di protesta nel comparto industriale. La protesta si è svolta senza incidenti o interruzioni prolungate delle attività.

Il settore industriale si blocca per due ore. Anche a Monza e Brianza. Nella giornata di lunedì 27 aprile Usb lavoro privato settore industria ha proclamato una mobilitazione che coinvolgerà anche le aziende del territorio.“Lo sciopero - precisa Giovanni Romano della Usb di Monza e Brianza -.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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