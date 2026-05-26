Milano corre e la Brianza un po' meno | come è iniziato il 2026 per l' industria a Monza

All'inizio del 2026, l'industria di Monza e della Brianza si presenta stabile, ma rispetto al resto della regione mostra un rallentamento. I dati indicano che le attività industriali nella zona hanno mantenuto i livelli di produzione, mentre altre aree hanno registrato una crescita più rapida. La situazione si riflette in un andamento meno dinamico rispetto alle tendenze generali regionali.

L’industria di Monza e della Brianza apre il 2026 all'insegna della stabilità, ma accusa un rallentamento nel confronto con il resto della regione. È quanto emerge dai dati congiunturali relativi al primo trimestre 2026 elaborati dal servizio studi statistica e programmazione della camera di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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