Monza-Catanzaro venerdì 29 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 29 maggio alle 20:00 si gioca Monza-Catanzaro. Dopo la sconfitta per 0-2 all’andata, il Monza di Bianco deve vincere per tornare in serie A. La squadra di Aquilani punta a mantenere il vantaggio e chiudere la serie. Le formazioni ufficiali non sono ancora state annunciate. Le quote favoriscono il Monza, che cerca l’impresa davanti al proprio pubblico.

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Il Monza di Bianco è ad un passo dall’immediato ritorno in serie A dopo lo 0 a 2 della gara d’andata contro il Catanzaro di Aquilani. I brianzoli hanno giocato da grande squadra, lasciando sfogare l’avversario e colpendolo alla distanza con Hernani e Caso chiudendo di fatto i conti contro una squadra apparsa decisamente stanca rispetto alla doppia sfida contro il Palermo. Per i calabresi il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Monza-Catanzaro (venerdì 29 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici
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Serie B - Monza-Catanzaro, il calendario della finale

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