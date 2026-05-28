Venerdì 29 maggio alle 20:00 si gioca Monza-Catanzaro. Dopo la sconfitta per 0-2 all’andata, il Monza di Bianco deve vincere per tornare in serie A. La squadra di Aquilani punta a mantenere il vantaggio e chiudere la serie. Le formazioni ufficiali non sono ancora state annunciate. Le quote favoriscono il Monza, che cerca l’impresa davanti al proprio pubblico.

Il Monza di Bianco è ad un passo dall’immediato ritorno in serie A dopo lo 0 a 2 della gara d’andata contro il Catanzaro di Aquilani. I brianzoli hanno giocato da grande squadra, lasciando sfogare l’avversario e colpendolo alla distanza con Hernani e Caso chiudendo di fatto i conti contro una squadra apparsa decisamente stanca rispetto alla doppia sfida contro il Palermo. Per i calabresi il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monza-Catanzaro (venerdì 29 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie B - Monza-Catanzaro, il calendario della finale

Notizie e thread social correlati

Catanzaro-Monza (domenica 24 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tre o più gol segnati al “Ceravolo”La finale playoff di Serie B si gioca domenica 24 maggio alle 20:00 al “Ceravolo”.

Catanzaro-Monza (domenica 24 maggio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Tre o più gol segnati al “Ceravolo”Domenica 24 maggio 2026 alle 20:00 si gioca la finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza allo stadio “Ceravolo”.

Temi più discussi: FINALI PLAYOFF: IL MONZA SFIDERÀ IL CATANZARO; Serie B, aperta la biglietteria per la finale Monza-Catanzaro; Serie B, oggi finale playoff Catanzaro-Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Monza-Catanzaro in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Finale #Playoff #SerieB per terza promozione in #SerieA Domani l'andata #Catanzaro- #Monza Venerdì 29 il ritorno #Monza- #Catanzaro Le gare si giocheranno alle 20:00 e saranno trasmesse in chiaro da #TV8 Programma legab.it/seriebkt x.com

Due gol nel finale danno a Monza un vantaggio decisivo nella finale dei playoff di Serie B [Catanzaro 0:2 Monza] reddit

Cresce l’attesa per Monza-Catanzaro: il club non ha ancora annunciato il tutto esaurito, ma acquistare un biglietto sembra ormai impossibile.Monza-Catanzaro verso il tutto esaurito: nessun annuncio ufficiale del club, ma i biglietti sembrano ormai introvabili. monza-news.it

Prevendita Monza-Catanzaro, una bella notizia per la finale di ritorno!Giungono belle notizie in relazione alla vendita riguardante i tifosi biancorossi. Stando a quanto raccolto dalla nostra Redazione, lo stadio monzese dovrebbe essere sold-out per i settori dedicati al ... monza-news.it