Monza-Catanzaro venerdì 29 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici
Venerdì 29 maggio alle 20:00 si gioca Monza-Catanzaro. Dopo la sconfitta per 0-2 all’andata, il Monza di Bianco deve vincere per tornare in serie A. La squadra di Aquilani punta a mantenere il vantaggio e chiudere la serie. Le formazioni ufficiali non sono ancora state annunciate. Le quote favoriscono il Monza, che cerca l’impresa davanti al proprio pubblico.
Il Monza di Bianco è ad un passo dall’immediato ritorno in serie A dopo lo 0 a 2 della gara d’andata contro il Catanzaro di Aquilani. I brianzoli hanno giocato da grande squadra, lasciando sfogare l’avversario e colpendolo alla distanza con Hernani e Caso chiudendo di fatto i conti contro una squadra apparsa decisamente stanca rispetto alla doppia sfida contro il Palermo. Per i calabresi il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Serie B - Monza-Catanzaro, il calendario della finale
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Catanzaro-Monza (domenica 24 maggio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Tre o più gol segnati al “Ceravolo”Domenica 24 maggio 2026 alle 20:00 si gioca la finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza allo stadio “Ceravolo”.
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Finale #Playoff #SerieB per terza promozione in #SerieA Domani l'andata #Catanzaro- #Monza Venerdì 29 il ritorno #Monza- #Catanzaro Le gare si giocheranno alle 20:00 e saranno trasmesse in chiaro da #TV8 Programma legab.it/seriebkt x.com
Due gol nel finale danno a Monza un vantaggio decisivo nella finale dei playoff di Serie B [Catanzaro 0:2 Monza] reddit
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