La finale playoff di Serie B si gioca domenica 24 maggio alle 20:00 al “Ceravolo”. Le formazioni sono il Catanzaro di Aquilani e il Monza di Bianco. Si attende una partita con più di tre gol segnati. Le quote e i convocati sono stati annunciati, ma ancora non si conoscono le formazioni ufficiali. La sfida deciderà quale squadra sarà promossa in massima serie.

Siamo all’ultimo atto della Serie B, ovvero la finale playoff che deciderà l’ultima promossa in massima serie e le contendenti sono il Catanzaro di Aquilani e il Monza di Bianco. Le aquile hanno tenuto botta al Barbera conservando il vantaggio accumulato nella gara d’andata e hanno portato a casa una storica finale. Per una piazza storica del calcio italiano è il momento più alto da 44 anni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Catanzaro-Monza (domenica 24 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tre o più gol segnati al “Ceravolo”

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Catanzaro-Monza 1-1 post partita NON SO CHE DIRE ENORME PECCATO

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Il Palermo è stato eliminato dal Catanzaro nei playoff di Serie B con un punteggio aggregato di 2-3. Il Catanzaro affronterà il Monza in finale. reddit

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