Monza-Catanzaro in palio la Serie A nella finale di ritorno dei playoff | il pronostico

Da gazzetta.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella finale di ritorno dei playoff di Serie B, Monza e Catanzaro si affrontano all'U-Power Stadium, con il biglietto per la promozione in Serie A in palio. La partita si gioca davanti a un pubblico tutto esaurito, con i padroni di casa che puntano alla vittoria dopo aver disputato la prima sfida. La squadra ospite cerca di ribaltare il risultato e ottenere la promozione diretta. La gara è decisiva per la promozione e si prevede grande tensione tra le due formazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

All'U-Power Stadium, tutto esaurito, Bianco e Aquilani si giocano la promozione: i brianzoli partono dal 2-0 dell'andata, niente supplementari e rigori Venezia e Frosinone sono già arrivare in Serie A dopo la regular season, la terza squadra la conosceremo al termine della finale di ritorno dei playoff in cui si confronteranno Bianco e Aquilani. Brianzoli favoriti dal 2-0 conquistato al Ceravolo nella gara di andata. Scopriamo pronostico e quote di Monza-Catanzaro in programma venerdì 29 maggio alle ore 20. I gol di Hernani e Caso, due giocatori subentrati dalla panchina, hanno messo il Monza nelle migliori condizioni per affrontare questa finale di ritorno dei playoff di Serie B. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

monza catanzaro in palio la serie a nella finale di ritorno dei playoff il pronostico
© Gazzetta.it - Monza-Catanzaro, in palio la Serie A nella finale di ritorno dei playoff: il pronostico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Monza-Catanzaro è la finale dei playoff di Serie B, al Palermo non basta il 2-0: date e regolamentoLa finale dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro si avvicina, dopo che il Palermo ha vinto 2-0 contro il Catanzaro nel ritorno della semifinale.

Monza-Catanzaro, ritorno finale playoff Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaSi gioca il ritorno della finale playoff di Serie B 2025/2026 tra Monza e Catanzaro.

Temi più discussi: Monza-Catanzaro, la A in una sera; CAPOLAVORO DI HERNANI E BLITZ DI CASO: CATANZARO-MONZA 0-2; Catanzaro-Monza è la finale playoff di Serie B: quando si gioca, le regole e dove vederla in tv; Catanzaro-Monza, la finale playoff: date, orario, dove vederla (tv e streaming) e chi passa in caso di pareggio. Il regolamento.

monza catanzaro monza catanzaro in palioMonza-Catanzaro, esplode il caso biglietti (e maxischermo): interviene anche il CodaconsL’attesa per una finale playoff porta sempre con sé entusiasmo, tensione e migliaia di chilometri percorsi da chi sogna di esserci fino all’ultimo minuto. Quando in palio c’è un traguardo importante, ... monza-news.it

monza catanzaro monza catanzaro in palioPRONOSTICO MONZA-CATANZARO QUOTEI gol di Hernani e Caso, due giocatori subentrati dalla panchina, hanno messo il Monza nelle migliori condizioni per affrontare questa finale di ritorno dei playoff di Serie B. Non sono previsti, ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web