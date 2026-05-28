Nella finale di ritorno dei playoff di Serie B, Monza e Catanzaro si affrontano all'U-Power Stadium, con il biglietto per la promozione in Serie A in palio. La partita si gioca davanti a un pubblico tutto esaurito, con i padroni di casa che puntano alla vittoria dopo aver disputato la prima sfida. La squadra ospite cerca di ribaltare il risultato e ottenere la promozione diretta. La gara è decisiva per la promozione e si prevede grande tensione tra le due formazioni.

All'U-Power Stadium, tutto esaurito, Bianco e Aquilani si giocano la promozione: i brianzoli partono dal 2-0 dell'andata, niente supplementari e rigori Venezia e Frosinone sono già arrivare in Serie A dopo la regular season, la terza squadra la conosceremo al termine della finale di ritorno dei playoff in cui si confronteranno Bianco e Aquilani. Brianzoli favoriti dal 2-0 conquistato al Ceravolo nella gara di andata. Scopriamo pronostico e quote di Monza-Catanzaro in programma venerdì 29 maggio alle ore 20. I gol di Hernani e Caso, due giocatori subentrati dalla panchina, hanno messo il Monza nelle migliori condizioni per affrontare questa finale di ritorno dei playoff di Serie B. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Monza-Catanzaro, in palio la Serie A nella finale di ritorno dei playoff: il pronostico

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