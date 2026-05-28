Monza-Catanzaro ritorno finale playoff Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Si gioca il ritorno della finale playoff di Serie B 20252026 tra Monza e Catanzaro. La squadra calabrese cerca di recuperare lo svantaggio di due reti maturato all’andata, mentre i brianzoli devono difendere il risultato per ottenere la promozione in caso di sconfitta con meno di due goal di scarto. La partita si svolge in un impianto di proprietà del Monza, con la diretta visione prevista su piattaforme dedicate.
Gara valida per l finale di ritorno dei playoff di Serie B 20252026. I calabresi sognano l’impresa, ma i brianzoli devono difendere le due reti di vantaggio acquisite all’andata, per cui anche con una sconfitta di misura tornerebbe in massima serie. Monza-Catanzaro si giocherà venerdì 29 maggio 2026 alle ore 20 presso l’U-Power Stadium. MONZA-CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver sfiorato la promozione diretta, i brianzoli sembrano aver trovato la strada giusta in questa fase dei playoff. La squadra di Bianco ha avuto la meglio prima contro la Juve Stabia(pareggio per 2-2 in Campania, successo per 2-1 in casa), e poi si è imposta in casa del Catanzaro con un netto 0-2. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Monza-Catanzaro, Finale di ritorno dei Playoff della Serie BKT 2025/26
Notizie e thread social correlati
Catanzaro vs Monza, andata finale playoff Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaDomani si disputa la partita di andata della finale playoff di Serie B 2025/2026 tra le squadre di Catanzaro e Monza.
Temi più discussi: CAPOLAVORO DI HERNANI E BLITZ DI CASO: CATANZARO-MONZA 0-2; Finale Playoff, Ritorno | Monza - Catanzaro in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie B, oggi finale playoff Catanzaro-Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla; Serie B, Finale playoff Catanzaro-Monza 0-2: i brianzoli sbancano il Ceravolo con i gol di Hernani e Caso.
Monza Catanzaro da brividi: arbitra Massa, orario e streaming della finale playoff di ritorno x.com
Il Gos di Monza ha deciso: vendita libera dei biglietti con fidelity card per i residenti della provincia di Catanzaro per la finale di ritorno tra Monza e Catanzaro, in programma venerdì 29 maggio alle ore 20, all’U-Power Stadium di Monza con capienza compessi facebook
Due gol nel finale danno a Monza un vantaggio decisivo nella finale dei playoff di Serie B [Catanzaro 0:2 Monza] reddit
Finale Monza-Catanzaro, protesta dei club giallorossi: segnalazione al Codacons e richiesta maxi schermo a MilanoIl Pietro Iemmello denuncia l’esclusione di migliaia di tifosi residenti fuori provincia dalla vendita dei biglietti per la finale playoff di Serie BKT ... catanzaroinforma.it
Cresce l’attesa per Monza-Catanzaro: il club non ha ancora annunciato il tutto esaurito, ma acquistare un biglietto sembra ormai impossibile.Monza-Catanzaro verso il tutto esaurito: nessun annuncio ufficiale del club, ma i biglietti sembrano ormai introvabili. monza-news.it