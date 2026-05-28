Monza-Catanzaro ritorno finale playoff Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per l finale di ritorno dei playoff di Serie B 20252026. I calabresi sognano l’impresa, ma i brianzoli devono difendere le due reti di vantaggio acquisite all’andata, per cui anche con una sconfitta di misura tornerebbe in massima serie. Monza-Catanzaro si giocherà venerdì 29 maggio 2026 alle ore 20 presso l’U-Power Stadium. MONZA-CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver sfiorato la promozione diretta, i brianzoli sembrano aver trovato la strada giusta in questa fase dei playoff. La squadra di Bianco ha avuto la meglio prima contro la Juve Stabia(pareggio per 2-2 in Campania, successo per 2-1 in casa), e poi si è imposta in casa del Catanzaro con un netto 0-2. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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Monza-Catanzaro, Finale di ritorno dei Playoff della Serie BKT 2025/26

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