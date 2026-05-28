Monteprandone | un percorso tra storia e tesori nella Camminata dei Musei
A Monteprandone, i visitatori possono accedere gratuitamente ai musei partecipando alla Camminata dei Musei, un percorso tra vicoli medievali e tesori nascosti. Durante l’evento, si esplorano luoghi storici e si scoprono opere d’arte provenienti da diversi periodi. La camminata permette di visitare i musei senza costi e di conoscere meglio il patrimonio locale. I percorsi sono aperti a tutti e si svolgono durante specifici giorni dell’anno, con orari e dettagli disponibili sul sito dell’organizzazione.
? Punti chiave Dove si trovano i tesori nascosti tra i vicoli medievali?. Come si accede gratuitamente ai musei di Monteprandone?. Chi guiderà il gruppo attraverso i segreti del borgo?. Perché i posti per il percorso sono limitati a cinquanta?.? In Breve Ritrovo in Piazza dell'Aquila con limite massimo di 50 partecipanti.. Prenotazione obbligatoria via messaggio al numero 3939365509 per garantire la qualità.. Visite guidate al Museo Sistino e al Museo dei codici di San Giacomo.. Promozione dell'Unione Sportiva Acli con supporto della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni.. Domenica 31 maggio, alle ore 9:30, il borgo di Monteprandone aprirà i suoi vicoli medievali e le sue tesori museali per la nuova edizione della Camminata dei Musei. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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