Monteprandone | un percorso tra storia e tesori nella Camminata dei Musei

Notizia in breve

A Monteprandone, i visitatori possono accedere gratuitamente ai musei partecipando alla Camminata dei Musei, un percorso tra vicoli medievali e tesori nascosti. Durante l’evento, si esplorano luoghi storici e si scoprono opere d’arte provenienti da diversi periodi. La camminata permette di visitare i musei senza costi e di conoscere meglio il patrimonio locale. I percorsi sono aperti a tutti e si svolgono durante specifici giorni dell’anno, con orari e dettagli disponibili sul sito dell’organizzazione.