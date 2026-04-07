Sabato 18 aprile ai Musei Reali | dai tesori dell' Armeria ai segreti delle Cucine una giornata tra storia e arte

Sabato 18 aprile, i Musei Reali di Torino saranno aperti al pubblico con una serie di percorsi speciali. L’evento include visite ai tesori dell’Armeria e alle Cucine, con l’obiettivo di mostrare zone del palazzo normalmente chiuse o poco accessibili. La giornata offre l’opportunità di esplorare aspetti meno noti della storia e dell’arte conservate all’interno del complesso museale. Sono previsti percorsi guidati e visite tematiche dedicate ai diversi ambienti del palazzo.

Un sabato per scoprire il cuore nobile di Torino e le sue radici più antiche. Il 18 aprile, i Musei Reali aprono le porte con un programma fitto di percorsi speciali che permettono di esplorare angoli del Palazzo solitamente chiusi al pubblico o poco noti. Dalla maestosità delle sale di rappresentanza alla vita quotidiana dei banchetti di corte, fino ai laboratori creativi per i più piccoli, la giornata offre un viaggio completo nella storia sabauda e romana. Per chi vuole immergersi nell'atmosfera di Palazzo Reale, il programma di sabato 18 aprile prevede tre diversi percorsi guidati: Sabato 18 aprile torna anche l’atteso appuntamento con "Disegniamo l’arte", in collaborazione con Abbonamento Musei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Pasquetta di storia e spiritualità. Una giornata al Sacro Monte. Visita ai tre musei con un biglietto In bici tra arte, storia e aneddoti. Una giornata alla scoperta delle grandi donne del passatoUna storia legata alla nobiltà milanese e a varie donne che hanno lasciato un segno nel tessuto cittadino. Temi più discussi: Pasqua e Pasquetta 2026 a Torino e in provincia: musei gratis, grandi mostre e aperture straordinarie; Torino, 90 mila turisti scelgono Museo Egizio e Museo del Cinema: altro che agnolotti, tutti in coda per la cultura; Dai Musei Reali a Villa della Regina: i luoghi d'arte aperti a Torino durante il ponte di Pasqua; Piemonte protagonista delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria: undici siti aperti. Sabato 18 aprile ai Musei Reali: dai tesori dell'Armeria ai segreti delle Cucine, una giornata tra storia e arteSabato 18 aprile ai Musei Reali di Torino: visite guidate a Palazzo Reale, Cucine e Armeria, oltre al laboratorio Disegniamo l'arte in Galleria Archeologica. torinotoday.it Musei Reali di Torino, aprile da non perdere: ingressi gratis, percorsi segreti e visite esclusiveDalle sale dei Savoia alle cucine di corte, fino alla Torino romana: un mese ricchissimo di appuntamenti tra aperture straordinarie e itinerari speciali ... giornalelavoce.it Pasqua di cultura, musei torinesi presi d’assedio Un grande successo di pubblico ha caratterizzato il lungo fine settimana pasquale ai Musei Reali di Torino, nel quale domenica 5 aprile (Pasqua), in occasione dell’iniziativa #domenicalmuseo, l’ingresso è stat - facebook.com facebook Pasqua da record nei musei di Torino: 25mila ai Musei Reali, 11mila al Museo del Cinema, 9mila al MauTo x.com