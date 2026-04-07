Sabato 18 aprile ai Musei Reali | dai tesori dell' Armeria ai segreti delle Cucine una giornata tra storia e arte

Da torinotoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile, i Musei Reali di Torino saranno aperti al pubblico con una serie di percorsi speciali. L’evento include visite ai tesori dell’Armeria e alle Cucine, con l’obiettivo di mostrare zone del palazzo normalmente chiuse o poco accessibili. La giornata offre l’opportunità di esplorare aspetti meno noti della storia e dell’arte conservate all’interno del complesso museale. Sono previsti percorsi guidati e visite tematiche dedicate ai diversi ambienti del palazzo.

Un sabato per scoprire il cuore nobile di Torino e le sue radici più antiche. Il 18 aprile, i Musei Reali aprono le porte con un programma fitto di percorsi speciali che permettono di esplorare angoli del Palazzo solitamente chiusi al pubblico o poco noti. Dalla maestosità delle sale di rappresentanza alla vita quotidiana dei banchetti di corte, fino ai laboratori creativi per i più piccoli, la giornata offre un viaggio completo nella storia sabauda e romana. Per chi vuole immergersi nell'atmosfera di Palazzo Reale, il programma di sabato 18 aprile prevede tre diversi percorsi guidati: Sabato 18 aprile torna anche l’atteso appuntamento con "Disegniamo l’arte", in collaborazione con Abbonamento Musei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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