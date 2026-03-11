In occasione delle Giornate di Primavera, il 20 e 21 marzo, la Brianza Est apre le sue porte ai visitatori, offrendo l'opportunità di scoprire i tesori nascosti tra storia, leggenda e natura. La manifestazione è promossa dal Fai, che organizza l'evento per far conoscere i luoghi più suggestivi della zona. Durante il fine settimana, molte location storiche e spazi verdi saranno accessibili al pubblico.

Torna la grande bellezza fra storia, leggenda e spazi verdi firmata Fai, il 20 e 21 marzo la Brianza Est apre le porte dei propri tesori per le Giornate di Primavera. In cima alla lista, Palazzo Trotti, sede del Comune di Vimercate. Dietro alla facciata austera si potranno ammirare gli affreschi di Giuseppe Antonio Orelli, maestro del barocchetto lombardo. L’eccellente stato di conservazione delle opere, i soffitti dipinti, la quadreria, i camini e gli arredi ne fanno uno dei più felici esempi di casa signorile nella Lombardia settecentesca. Alzando lo sguardo, ci si potrà immergere nel mito di Semiramide, di Angelica e Medoro, di Atalanta, di Cleopatra, la sala decorata dal pavimento al soffitto capace di regalare un’emozione indimenticabile a chi posa lo sguardo per la prima volta sulle sue pareti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra storia, leggenda e natura. Viaggio alla scoperta dei tesori

Articoli correlati

A Nepi un viaggio nella storia antica alla scoperta del rapporto tra uomo e apiSabato 28 febbraio alle ore 16,30 presso il Museo civico di Nepi è organizzata la presentazione del saggio di Giorgio Franchetti dal titolo...

VERGINI – LA FOLLE STORIA DELLA VERGINITÀ: un viaggio tutto al femminile alla scoperta di uno dei più grandi tabù della storiaPerché il concetto di verginità è così importante nella storia e nella maggior parte delle culture? Cosa ci dice sulla condizione della donna, sulla...

Guaíra Falls: The Lost Giant of Waterfalls #guairafalls #sevenfalls #lostnaturalwonders

Contenuti utili per approfondire Tra storia leggenda e natura Viaggio...

Temi più discussi: Tra storia, leggenda e natura. Viaggio alla scoperta dei tesori; Saint Patrick's Day; La settimana delle attività alla biblioteca comunale e a Palazzo Leggenda / Comunicati / Novità / Homepage; Felik racconta la città perduta del Monte Rosa tra ghiacciai e leggende.

Adelchi e i segreti dei Bertassi: un viaggio nel tempo tra storia e leggendaAVIGLIANA – Stasera, venerdì 6 marzo, la frazione di Borgo Bertassi si trasforma nel palcoscenico di un evento unico: L’Adelchi dei Bertassi. L’incontro storico-culturale, promosso dal Comitato Nimb ... lagendanews.com

Lapis – Racconti dal grembo di Napoli: un viaggio nel sottosuolo partenopeo tra storia e teatroSabato 7 marzo, dalle ore 18.30, è in programma la visita teatralizzata, firmata NarteA, Lapis – Racconti dal grembo di Napoli. L'evento, che si terrà presso ... napolivillage.com

Continua il viaggio della strana coppia formata da Andrea Vavassori e Alexander Erler nell'ATP Masters 1000 di Indian Wells. Il duo Italo-Austriaco supera la coppia argentina Gonzalez-Molteni con il punteggio di 6-3; 7-6; in poco più di un'ora e mezza di gioco - facebook.com facebook

Kyle Walker dice addio alla nazionale inglese: "È stato un viaggio travolgente" #SkySport x.com